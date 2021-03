Premier League 2020/2021, Brighton a valanga: 3-0 al Newcastle (Di sabato 20 marzo 2021) Vittoria pesante del Brighton, che nella ventinovesima giornata della Premier League 2020/2021 ha battuto per 3-0 il Newcastle in un vero e proprio scontro diretto nella zona salvezza. All’Amex Stadium i padroni di casa conquistano un successo che consente loro di salire 32 punti, con sei lunghezze di margine sul terzultimo posto e quattro sul Newcastle la cui situazione si fa sempre più complicata. Il primo tempo se ne va senza particolari emozioni, con il Brighton che attende gli avversari e cerca di ripartire. Nel finale della prima frazione però i padroni di casa prima sfiorano il vantaggio con Maupay, poi nel recupero sbloccano la partita con Trossard. Il Newcastle inizia così il secondo tempo all’arrembaggio, ma manca anche la ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Vittoria pesante del, che nella ventinovesima giornata dellaha battuto per 3-0 ilin un vero e proprio scontro diretto nella zona salvezza. All’Amex Stadium i padroni di casa conquistano un successo che consente loro di salire 32 punti, con sei lunghezze di margine sul terzultimo posto e quattro sulla cui situazione si fa sempre più complicata. Il primo tempo se ne va senza particolari emozioni, con ilche attende gli avversari e cerca di ripartire. Nel finale della prima frazione però i padroni di casa prima sfiorano il vantaggio con Maupay, poi nel recupero sbloccano la partita con Trossard. Ilinizia così il secondo tempo all’arrembaggio, ma manca anche la ...

Advertising

SkySport : FA Cup, Everton-Manchester City 0-2: gol di Gundogan e De Bruyne, Pep in semifinale - sportface2016 : #PremierLeague Il #Brighton travolge il #Newcastle, sempre più nei guai #BHANEW - sportli26181512 : Liverpool, Salah: arrampicata in palestra: VIDEO: L'attaccante egiziamo sorprende tutti in palestra con un lavoro d… - Fprime86 : RT @SkySport: FA Cup, Everton-Manchester City 0-2: gol di Gundogan e De Bruyne, Pep in semifinale - alfonso25592 : @MauroRi79279191 @alexfrosio Anche più di qualcosa direi, a breve ha la finale di Coppa di Lega contro il Tottenham… -