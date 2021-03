Pre Juventus-Benevento: le dichiarazioni di Inzaghi (Di sabato 20 marzo 2021) Nel pre Juventus-Benevento, match valido per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A in programma domenica 21 marzo 2021 alle ore 15, è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore dei sanniti, Filippo Inzaghi Pre Juventus-Benevento: cosa ha detto Inzaghi? A secco di vittorie da oltre due mesi, il Benevento affronta la Juventus nel momento peggiore ma il tecnico dei sanniti, Filippo Inzaghi, non parte battuto: “Serve tornare ad avere carattere, dobbiamo fare la partita come capitava un mese fa. Non è normale quello che abbiamo fatto nelle ultime tre partite, il vero Benevento è quello delle ventisei gare in cui tutti si rispecchiavano. Affrontiamo una delle migliori squadre Europa, e sembra ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Nel pre, match valido per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A in programma domenica 21 marzo 2021 alle ore 15, è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore dei sanniti, FilippoPre: cosa ha detto? A secco di vittorie da oltre due mesi, ilaffronta lanel momento peggiore ma il tecnico dei sanniti, Filippo, non parte battuto: “Serve tornare ad avere carattere, dobbiamo fare la partita come capitava un mese fa. Non è normale quello che abbiamo fatto nelle ultime tre partite, il veroè quello delle ventisei gare in cui tutti si rispecchiavano. Affrontiamo una delle migliori squadre Europa, e sembra ...

