Post razzisti e anti-gay scritti a 17 anni Bufera a Teen Vogue | si dimette la nuova direttrice

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 20 marzo 2021)a “”, e ladella rivista Condé Nast destinata a un pubblico di adolescenti ha perso ilo ancor prima di cominciare. Alexi McCammond, che si era fatta le ossa come giornalista politica per il sito di notizie di Washington “Axios”, avrebbe dovuto insediarsi il 24 marzo. E’ stata invece costretta alle dimissioni dopo che la redazione del magazine si era pubblicamente lamentata di messaggi-gay che la McCammond, oggi 27, avevaato su Twitter nel 2001, quando lei stessa era ancoraager.Condé Nast ha annunciato l’uscita di scena in una email al personale inviata sotto pressioni dei redattori, molti lettori e almeno due ...