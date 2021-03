Porto | Conceiçao sfiora la rissa con l’allenatore avversario Espulsione e lunga squalifica in arrivo

(Di sabato 20 marzo 2021) Nella serata di Primeira Liga è arrivata una vittoria sofferta per il, che si è imposto sul Portimonense per due reti a uno: successo non brillante dei “Dragoes”, frutto di due autoreti, al termine di una gara tesa, ricca di pathos e nervosismo. Nervosismo nel cui è incappato il tecnico Sergio. L’ex Inter e Lazio, dopo una lite verbale, è quasi venuto alle mani con, l’ex Cluj Paulo Sérgio, dopo essere stato espulso dal direttore di gara.due sono andati avanti ad offendersi a parole per qualche minuto prima che il tecnico delfosse portato begli spogliatoi. Episodio infelice che potrebbe costare all’ex centrocampista dell’Inter unapiuttosto corposa. Adoro o futebol português. #futebolcomtalento ...

... Sergioè diventato protagonista in negativo oggi, in occasione del successo per 2 - 1 del suo, in campionato, sul campo del Portimonense. L'ex calciatore della Lazio è stato espulso ...Ancora delusi per un'eliminazione evitabile, vista la qualità dele la superiorità numerica per più di un'ora di gioco, i fan bianconeri non hanno certo speso parole dolci nei confronti del ...