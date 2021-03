Poliziotto superpiù: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 20 marzo 2021) Poliziotto superpiù: trama, cast e streaming del film Questa sera, sabato 20 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Poliziotto superpiù, film del 1980 diretto da Sergio Corbucci. Una coproduzione Italia-Stati Uniti, commedia fantascientifica e poliziesca interpretata da Terence Hill, nel ruolo di un agente di polizia di Miami che acquisisce accidentalmente dei superpoteri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama A seguito di un’esplosione atomica in cui viene coinvolto accidentalmente, Dave Speed, agente di polizia di Miami, acquista dei superpoteri che egli utilizza per il suo lavoro, aiutandolo a catturare criminali e a sventare rapine, ma che senza una ragione precisa, ogni tanto svaniscono. Tali poteri mandano in collera il suo collega superiore, il ... Leggi su tpi (Di sabato 20 marzo 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 20 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 1980 diretto da Sergio Corbucci. Una coproduzione Italia-Stati Uniti, commedia fantascientifica e poliziesca interpretata da Terence Hill, nel ruolo di un agente di polizia di Miami che acquisisce accidentalmente dei superpoteri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama A seguito di un’esplosione atomica in cui viene coinvolto accidentalmente, Dave Speed, agente di polizia di Miami, acquista dei superpoteri che egli utilizza per il suo lavoro, aiutandolo a catturare criminali e a sventare rapine, ma che senza una ragione precisa, ogni tanto svaniscono. Tali poteri mandano in collera il suo collega superiore, il ...

Advertising

antonellaa262 : Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv sabato 20 marzo. Scopri in… - cineblogit : Stasera in tv: “Poliziotto superpiù” su Rete 4 - Ash71Pietro : Stasera in tv: “Poliziotto superpiù” su Rete 4 - picchiasebino05 : poliziotto superpiu è una prima tv #QuartoGrado -

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotto superpiù Poliziotto Superpiù/ Su Rete 4 il film con Terence Hill (oggi, 20 marzo 2021) Poliziotto Superpiù andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, sabato 20 marzo, alle ore 21.20. Si tratta di una commedia fantastica del 1980 diretta da Sergio Corbucci (Rimini Rimini, Il ...

Stasera in Tv il film su Nino Manfredi RETE 4 trasmetterà, alle 21.25, la commedia con Terence Hill dal titolo "Poliziotto superpiù". Un'agente di polizia acquista, a causa di un'esposizione accidentale alle radiazioni, dei superpoteri ...

andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, sabato 20 marzo, alle ore 21.20. Si tratta di una commedia fantastica del 1980 diretta da Sergio Corbucci (Rimini Rimini, Il ...RETE 4 trasmetterà, alle 21.25, la commedia con Terence Hill dal titolo "". Un'agente di polizia acquista, a causa di un'esposizione accidentale alle radiazioni, dei superpoteri ...