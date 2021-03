PlayStation in arrivo 10 giochi gratis per tutti (e c'è anche Horizon Zero Dawn) (Di sabato 20 marzo 2021) Una buona, anzi ottima notizia per tutti i gamer che hanno la PlayStation. Sony ha annunciato le nuove iniziative di Play at Home per la primavera. A partire dal 26 marzo, arriveranno dieci contenuti gratuiti scaricabili (anche se non avete PS Plus). I primi nove videogiochi che vi presentiamo saranno scaricabili dal 26 marzo al al 23 aprile Abzu Abzu Dai creatori di Journey e Flower, Abzu è un videogioco di cui abbiamo parlato già molto, anche per la bellezza del suoi panorami subacquei . Un'avventura emozionante perfetta per chi ha molta nostalgia delle immersioni. Enter the Gungeon Enter the Gungeon Esplora i sotterranei con una banda di tipi assurdi che sparano, saccheggiano, rincorrono e cercano un tesoro dal valore inestimabile: un'arma che è in grado di uccidere letteralmente il passato. Rez ... Leggi su gqitalia (Di sabato 20 marzo 2021) Una buona, anzi ottima notizia peri gamer che hanno la. Sony ha annunciato le nuove iniziative di Play at Home per la primavera. A partire dal 26 marzo, arriveranno dieci contenuti gratuiti scaricabili (se non avete PS Plus). I primi nove videoche vi presentiamo saranno scaricabili dal 26 marzo al al 23 aprile Abzu Abzu Dai creatori di Journey e Flower, Abzu è un videogioco di cui abbiamo parlato già molto,per la bellezza del suoi panorami subacquei . Un'avventura emozionante perfetta per chi ha molta nostalgia delle immersioni. Enter the Gungeon Enter the Gungeon Esplora i sotterranei con una banda di tipi assurdi che sparano, saccheggiano, rincorrono e cercano un tesoro dal valore inestimabile: un'arma che è in grado di uccidere letteralmente il passato. Rez ...

