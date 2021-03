Pirlo: “Col Benevento gara fondamentale per il nostro campionato” (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Una partita fondamentale per il nostro campionato”. Così Andrea Pirlo ha presentato la sfida con il Benevento in programma domani alle ore 15 all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha annunciato anche il forfait di Alex Sandro. Di seguito le sue dichiarazioni: Partita – “Quella con il Benevento è una gara importante perché arriva prima di una sosta, potrebbe esserci per alcuni il pensiero alla nazionale o ai giorni liberi. Di questo però abbiamo parlato e i giocatori credo ce lo abbiano in testa: domani è una partita fondamentale per il nostro percorso. Il Benevento magari non sta attraversando un ottimo momento però ha fatto risultati importanti, sa stare in campo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Una partitaper il”. Così Andreaha presentato la sfida con ilin programma domani alle ore 15 all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha annunciato anche il forfait di Alex Sandro. Di seguito le sue dichiarazioni: Partita – “Quella con ilè unaimportante perché arriva prima di una sosta, potrebbe esserci per alcuni il pensiero alla nazionale o ai giorni liberi. Di questo però abbiamo parlato e i giocatori credo ce lo abbiano in testa: domani è una partitaper ilpercorso. Ilmagari non sta attraversando un ottimo momento però ha fatto risultati importanti, sa stare in campo ...

