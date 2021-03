Pirlo | “Ci auguriamo di riavere Dybala a disposizione dopo la sosta”

(Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea, ha parlato così degli assenti in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benevento: “Speriamo tutti di, avrà una settimana o due per rimettersi con la squadra. Spero di poter contare su di luila. Buffon ha recuperato, vedremo se domani giocherà. Ramsey, Demiral e Alex Sandro domani non ci saranno”. Foto: sito ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Dybala in campo dopo la sosta? Pirlo: 'Spero di sì, è quello che ci auguriamo tutti' -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo auguriamo

alfredopedulla.com

... capocannoniere del torneo con 12 gol nonostante le numerose convocazioni ricevute da. Fra ... più stabile e continuo - ci- rispetto a quello di andata ci aspettiamo sorprese e ...Andreapare aver trovato la formula magica, semmai ora dovrà concentrarsi sulla continuità di ... Così come ciche possa proseguire il cammino dell'Atalanta, impegnata a una nuova ...– Juventus-Benevento, Pirlo in conferenza stampa (DIRETTA). by Daniele Forsinetti. Andrea Pirlo - Foto Antonio Fraioli. La Juventus di Andrea Pirlo si prepara ad affrontare il Benevento nel match dell ...L'ho fatto appena sono arrivati, e loro hanno capito l'importanza di indossare questa maglia e il peso di giocare per la Juventus. ndrea Pirlo, nel corso del suo intervento in conferenza stampa alla v ...