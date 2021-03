Pillole velenose sull’Isola | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 1

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 20 marzo 2021) È iniziata l’isola e passata la prima settimana possiamo già fare i primi bilanci. Io amo Ilary Blasi! Amo la sua spontaneità e il suo dire tutto quello che le passa per la testa. Lei è una che non si fa mettere i piedi in testa, chiunque si trovi di fronte. Poi è ironica e simpatica. Trovo stupendi anche i due opinionisti, Iva Zanicchi simpaticissima e sempre con la battuta pronta, Tommaso Zorzi irriverente e pungente. Passata la prima settimana non ho ancora un preferito, ma devo dire che 2 sicuramente sono i perfetti naufraghi, che si danno da fare e che organizzano le giornate a tutti: Gills Rocca e Elisa Isoardi. Loro sono i leader delle loro squadre e li trovo , almeno per ora davvero in gamba. Per quanto riguarda la simpatia invece, non mi dispiace Awed e involontariamente comico trovo Paul Gascoigne. Quest’ ultimo non capisce nulla, non parla ...