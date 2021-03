Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta hanno litigato? Dopo le parole su Giulia Salemi… (Di sabato 20 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta hanno litigato? Dentro la Casa del Grande Fratello Vip i ragazzi erano molto uniti ma, una volta fuori, qualcosa potrebbe essersi rotto tra i due, specie Dopo le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne nei confronti di Giulia Salemi. Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta hanno litigato? Pierpaolo Pretelli, intervistato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 20 marzo 2021)? Dentro la Casa del Grande Fratello Vip i ragazzi erano molto uniti ma, una volta fuori, qualcosa potrebbe essersi rotto tra i due, specieledell’ex tronista di Uomini e Donne nei confronti diSalemi., intervistato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : #Gfvip, la storia tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele, i due ex gieffini sono molto innamorati - CHANV0IR : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - prelemibr : RT @GiuseppeporroIt: GF VIP, Pierpaolo Pretelli rivela con quali ex gieffini è rimasto in contatto dopo la fine del reality, ma all'appello… - potente_adoro : RT @anto_at71: Il sindaco di Pordenone consegnerà le chiavi della città a Pierpaolo Pretelli, in segno di riconoscimento! La consegna avver… - ludobalu : RT @AlleBonisoli: Dedico lo sfogo canoro del venerdì sera (grazie a Dio domani ho da fare) a Pierpaolo Pretelli/Pedropablo PetRelli, il più… -