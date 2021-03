“Perché non avete il coraggio di imporre in Parlamento l’obbligo di vaccinarsi?”: Cruciani attacca il deputato dem (Di sabato 20 marzo 2021) A “Dritto e rovescio“, lo scontro tra Andrea Romano del PD e Giuseppe Cruciani della Zanzara è quasi diventato un rituale nel programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. La polemica – durante la puntata dell’altroieri – è esplosa a causa di un tema molto attuale: l’obbligo del vaccino contro il Covid. Obbligo che al momento non esiste. La posizione netta di Cruciani Comincia Cruciani, con una posizione che non lascia scampo ai dubbi: “È evidente che, senza essere tecnici e medici, è abbastanza assurdo paragonare il morbillo o la poliomelite al Covid. Sono due cose completamente diverse e i vaccini sono completamente diversi. Non capisco Perché attaccate sempre questi infermieri e gente che lavora negli ospedali che non si vuole vaccinare” E poi aggiunge: “Delle ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 20 marzo 2021) A “Dritto e rovescio“, lo scontro tra Andrea Romano del PD e Giuseppedella Zanzara è quasi diventato un rituale nel programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. La polemica – durante la puntata dell’altroieri – è esplosa a causa di un tema molto attuale:del vaccino contro il Covid. Obbligo che al momento non esiste. La posizione netta diComincia, con una posizione che non lascia scampo ai dubbi: “È evidente che, senza essere tecnici e medici, è abbastanza assurdo paragonare il morbillo o la poliomelite al Covid. Sono due cose completamente diverse e i vaccini sono completamente diversi. Non capiscote sempre questi infermieri e gente che lavora negli ospedali che non si vuole vaccinare” E poi aggiunge: “Delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Milan, la conferma di Pioli: torna titolare un top player Anche lo storico di un giocatore è importante, ci stiamo lavorando perché non siamo soddisfatti di questi numeri. Dobbiamo lavorare meglio e sperare che la situazione possa migliorare. Abbiamo ...

Mercati, ecco le nuove tendenze post Covid ... in particolar modo quando l'inflazione non determina un'immediata risposta di irrigidimento da ... il patrimonio boschivo o immobiliare possono avere buone performance, perché garantiscono agli ...

AstraZeneca, Locatelli: «Trombosi in 25 casi su 20 milioni, Covid è molto più pericoloso» Corriere della Sera Anche lo storico di un giocatore è importante, ci stiamo lavorandosiamo soddisfatti di questi numeri. Dobbiamo lavorare meglio e sperare che la situazione possa migliorare. Abbiamo ...... in particolar modo quando l'inflazionedetermina un'immediata risposta di irrigidimento da ... il patrimonio boschivo o immobiliare possono avere buone performance,garantiscono agli ...