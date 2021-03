Perché nel mondo dell’arte, e non solo, sono tutti pazzi per gli nft (Di sabato 20 marzo 2021) Beeple – Everydays (courtesy: Christie’s)Che cos’hanno in comune un meme che in questi giorni compie dieci anni, il video di una schiacciata di LeBron James e un’opera d’arte digitale? Che sono tutti e tre dei non-fungible tokens, nft, venduti a peso d’oro tramite la blockchain. Ebbene sì, il cripto-mondo è stato travolto da una nuova frenesia che – questa volta – riguarda l’arte e più in generale tutti gli oggetti digitali collezionabili. Cosa significa che è stato venduto un meme? Sulla blockchain? Che c’entra LeBron James? Se siete confusi, siete in buona compagnia: il settore della blockchain regala sempre grattacapi a chi cerca di decifrarlo e gli nft non fanno eccezione. Ma che diavolo è un nft? Per farla molto breve, un non-fungible token è un “gettone digitale” salvato su blockchain che dimostra ... Leggi su wired (Di sabato 20 marzo 2021) Beeple – Everydays (courtesy: Christie’s)Che cos’hanno in comune un meme che in questi giorni compie dieci anni, il video di una schiacciata di LeBron James e un’opera d’arte digitale? Chee tre dei non-fungible tokens, nft, venduti a peso d’oro tramite la blockchain. Ebbene sì, il cripto-è stato travolto da una nuova frenesia che – questa volta – riguarda l’arte e più in generalegli oggetti digitali collezionabili. Cosa significa che è stato venduto un meme? Sulla blockchain? Che c’entra LeBron James? Se siete confusi, siete in buona compagnia: il settore della blockchain regala sempre grattacapi a chi cerca di decifrarlo e gli nft non fanno eccezione. Ma che diavolo è un nft? Per farla molto breve, un non-fungible token è un “gettone digitale” salvato su blockchain che dimostra ...

