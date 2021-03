Perché la Sardegna passerà in zona arancione (Di sabato 20 marzo 2021) Era la prima e unica Regione in zona bianca: c'è stato un lieve peggioramento dei numeri, e la sospensione della zona gialla Leggi su ilpost (Di sabato 20 marzo 2021) Era la prima e unica Regione inbianca: c'è stato un lieve peggioramento dei numeri, e la sospensione dellagialla

swiftsblaze : La Sardegna è diventata arancione?? Ma perché???? È una cosa in via precauzionale o perché sono aumentati tanto i contagi? - osservando001 : RT @Marcell77640487: In #Sardegna non c'è un cazzo: zona arancione. Dedicato a tutti i miei conterranei che dicevano le seguenti stronzate… - ilpost : Perché la Sardegna passerà in zona arancione - Sylvie26804002 : RT @Marcell77640487: In #Sardegna non c'è un cazzo: zona arancione. Dedicato a tutti i miei conterranei che dicevano le seguenti stronzate… - sadcoperchio : Io veramente sconvolta che la gente è felice perché la Sardegna diventa zona arancione. Ma con quale coraggio! Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Sardegna Covid: D'Ippolito (M5S), 'ristoranti aperti per vaccinati o con tampone negativo' Da noi, in Sardegna, l'accesso viene già ora consentito ai soli vaccinati o con tampone negativo'. "... non vedo perché, al fine di far ripartire l'economia italiana, non si possa programmare una ...

Quartu, il cartello choc di una barista contro la zona arancione: 'Avete rotto i...' Ma la Sardegna che dice addio alla zona bianca e che, da lunedì, sarà in arancione, ha fatto ... però almeno riuscivo ad arrivare a fine mese pagando quasi tutto, dico quasi perché io di sicuro non mi ...

