Perché Francesco Totti è il più grande influencer italiano dei nostri tempi (Di sabato 20 marzo 2021) Ebbene sì, Francesco Totti è stato scelto tra i testimonial di «Io mi vaccino Perché...», la nuova campagna del Governo voluta per invitare la popolazione italiana a prenotare - non appena possibile - la propria vaccinazione contro il Covid. Una scelta non casuale, dal momento che lui, il Pupone, l'ex capitano della Roma, resta uno dei più grandi influencer italiani, del mondo del calcio, certo, ma non solo. Già, ma Perché? Il tifo oltre la maglia Totti fa parte di quel ristretto numero di campioni trasversali, ovvero amati oltre ogni limite dai propri tifosi, ma apprezzato e stimato anche da chi non è tifoso, in questo caso, della Roma. Un esempio su tutti: il 7 maggio 2017 a San Siro si giocava Milan-Roma, quart'ultima partita di campionato e quart'ultima partita della carriera per ...

