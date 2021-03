Per Cartabia è necessario vigilare sulle infiltrazioni mafiose in era Covid (Di sabato 20 marzo 2021) AGI- "Non venga mai meno l'impegno di tutti affinché la memoria delle vittime si traduca in azione concreta contro le mafie: misure pragmatiche, per ridare alle comunità la capacità di riappropriarsi di ciò che è stato loro sottratto e favorire una gestione efficiente delle ricchezze tolte ai clan". Alla vigilia della XXVI Giornata della memoria e dell'impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, rinnova una "forte preoccupazione, da un lato, per il rischio che i clan - con usura e racket - possano approfittare delle difficoltà economiche provocate in tanti dalla pandemia; dall'altro, per il pericolo di infiltrazioni nei miliardi del Recovery Fund. Gli investimenti non debbono rallentare, ma lo Stato deve vigilare con particolare attenzione per prevenire ogni speculazione. Lo dobbiamo a chi ha ... Leggi su agi (Di sabato 20 marzo 2021) AGI- "Non venga mai meno l'impegno di tutti affinché la memoria delle vittime si traduca in azione concreta contro le mafie: misure pragmatiche, per ridare alle comunità la capacità di riappropriarsi di ciò che è stato loro sottratto e favorire una gestione efficiente delle ricchezze tolte ai clan". Alla vigilia della XXVI Giornata della memoria e dell'impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, rinnova una "forte preoccupazione, da un lato, per il rischio che i clan - con usura e racket - possano approfittare delle difficoltà economiche provocate in tanti dalla pandemia; dall'altro, per il pericolo dinei miliardi del Recovery Fund. Gli investimenti non debbono rallentare, ma lo Stato devecon particolare attenzione per prevenire ogni speculazione. Lo dobbiamo a chi ha ...

