Pd: Renzi, 'su Conte ci sono stati dem sotto incantesimo' (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. Adnkronos) - "C'è stato un Pd sotto incantesimo, con Conte unico elemento di coesione del centrosinistra. Ora c'è una possibilità diversa per il centrosinistra perché M5S sono dilaniati e divisi". Lo dice Matteo Renzi all'assemblea Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. Adnkronos) - "C'è stato un Pd, conunico elemento di coesione del centrosinistra. Ora c'è una possibilità diversa per il centrosinistra perché M5Sdilaniati e divisi". Lo dice Matteoall'assemblea Iv.

Advertising

carlosibilia : Il Decreto Sostegni impiegherà integralmente i 32 miliardi di risorse stanziati a gennaio e lasciati in dote dal Go… - gennaromigliore : Che un esponente di Magistratura Democratica possa parlare di “stringere un cordone sanitario” intorno al Senatore… - panico_nello : @lucatelese Solito tweet da populista del cazzo...adesso non è conveniente perché i lo spread è basso, quando c’era… - raffo1900 : RT @franna_rugg84: Sul MES Draghi dá ragione a 5 Stelle e Conte: 'Non è prioritario'. Smentiti Renzi, Bellanova, italovivi e giornaloni al… - brichiel : RT @franna_rugg84: Sul MES Draghi dá ragione a 5 Stelle e Conte: 'Non è prioritario'. Smentiti Renzi, Bellanova, italovivi e giornaloni al… -