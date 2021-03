Pd: Renzi, 'ok a sfida riformista ma spezzare catena odio creata da Grillo' (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. Adnkronos) - "Noi accogliamo la sfida riformista del Pd, siamo pronti al confronto su tutti i punti ma va spezzata la catena di odio che c'è nella politica creata in questi anni da Beppe Grillo, partito con il Vaffa Day e proseguito con l'insulto all'avversario... 'il bullo', 'il cazzaro'... un'aggressione verbale diffamatoria. E dunque, se la cultura riformista accetta di affrontare la sfida del 2023 con chi alimenta la cultura dell'odio, 'un contraddizione in termini". Lo dice Matteo Renzi all'assemblea Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. Adnkronos) - "Noi accogliamo ladel Pd, siamo pronti al confronto su tutti i punti ma va spezzata ladiche c'è nella politicain questi anni da Beppe, partito con il Vaffa Day e proseguito con l'insulto all'avversario... 'il bullo', 'il cazzaro'... un'aggressione verbale diffamatoria. E dunque, se la culturaaccetta di affrontare ladel 2023 con chi alimenta la cultura dell', 'un contraddizione in termini". Lo dice Matteoall'assemblea Iv.

