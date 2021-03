Pd | Ceccanti-Morando | ' vocazione maggioritaria per guidare coalizione' 2

Advertising

StefanoCeccanti : - BoniniPa : RT @StefanoCeccanti: - StefanoCeccanti : -

Ultime Notizie dalla rete : Ceccanti Morando

SardiniaPost

(Adnkronos) - Nelle conclusioni Morando ha quindi rinviato all'incontro nazionale -previsto per settembre- la possibilità di aprire "come sempre un luogo di confronto plurale per i riformisti di centr ...