Pd | botta e risposta Lerner-Marcucci su ritorno senatori Iv

(Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) -via Twitter tra Gade il capogruppo del Pd al Senato, Andrea, a proposito del possibiletra i Dem deiEugenio Comincini e Leonardo Grimani, ora in Italia viva. "Leggo -scrive- che iComincini e Grimani, usciti con Renzi dal Pd, ora chiedono di rientrarvi. Se Enrico Letta vuol debellare il malcostume della transumanza in politica dovrebbe chiedere loro di dimettersi prima dal Senato. Troppo comodo usare i partiti come il tram". "Vorrei solo ricordarle -è la replica di- che i duedi Italia viva che cita, sono stati eletti nel Pd. Quindi in questo caso non vedrei proprio dove sia la transumanza".