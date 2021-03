Paura al cimitero, bimbo precipita nella tomba e si ferisce (Di sabato 20 marzo 2021) Un bambino è precipitato all’interno di una tomba, riportato alcune ferite. E’ successo stamattina, 20 marzo, nel cimitero di San Pier d’Isonzo (Gorizia). Stando ad una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe appoggiato alla lapide nell’attesa dell’arrivo di un corteo funebre, ma questa sarebbe sprofondata. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 20 marzo 2021) Un bambino èto all’interno di una, riportato alcune ferite. E’ successo stamattina, 20 marzo, neldi San Pier d’Isonzo (Gorizia). Stando ad una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe appoggiato alla lapide nell’attesa dell’arrivo di un corteo funebre, ma questa sarebbe sprofondata. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Paura cimitero Torricella del Pizzo, Pierina Franchini sconfigge il Covid e compie 100 anni ... quella parte del Po che al Po appartiene di diritto, poteva fare paura il Covid? Pierina Franchini ... È ancora Angela a raccontare: "Il suo corpo fu tumulato nel cimitero del campo. Qualche anno fa ci ...

Il Silenzio che ha squarciato un anno Sono le undici del mattino e una striscia di sole illumina la strada che porta al cimitero ... È per tornare all'aria aperta, nel verde, dove si può stare a distanza senza troppa paura. È solo per ...

Fiamme e fumo, paura per un grosso incendio a Cecina Il Tirreno Cammina sopra una tomba, ma la copertura frana e ci cade dentro: ferito un bambino È successo nella parte più vecchia del cimitero di San Pier d’Isonzo. Sul posto son arrivate ambulanza, automedica, vigili del fuoco e carabinieri. L'area della tomba è stata interdetta ...

Fiamme e fumo, paura per un grosso incendio CECINA. Paura nel primo pomeriggio del 20 marzo per le alte fiamme e il fumo denso che si è propagato dalla zona del cimitero comunale di Cecina verso il centro città, sospinto dal forte vento, quindi ...

