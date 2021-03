Paura a Roma | incendio alla sede dell’ISPRA | evacuato palazzo di 7 piani

(Di sabato 20 marzo 2021)per l’nel, in via Dino Campana, incrocio con via Salvatore Quasimodo. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a far evacuare l’intera struttura di 7. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. L’inizialmente è partito dal sesto piano e si è poi sviluppato fino al settimo. Attualmente la situazione è sotto controllo. I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme e stanno provvedendo allo smassamento e messa in sicurezza della struttura, verificando eventuali danni strutturali recati dall’. su Il Corriere della Città.

