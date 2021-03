Patrizia Reggiani: "Ho fatto ammazzare Maurizio Gucci per stizza. Dal salumaio chiedevo il contatto di sicari" (Di sabato 20 marzo 2021) “Io non odiavo Maurizio. Non l’ho mai odiato. È stata stizza, la mia. Mi stizziva. Andavo dal salumaio e domandavo se conoscesse qualcuno che ammazzava la gente”.Alla fine qualcuno lo ha trovato. Il 27 marzo 1995 Maurizio Gucci, presidente del marchio di moda, venne ucciso a Corso Venezia da un sicario. L’omicido portò a cinque arresti. Benedetto Ceraulo: muratore (il killer); Orazio Cicala, imprenditore devastato dai debiti di gioco (l’autista del sicario); Ivano Savioni, portiere d’albergo nella zona di via Lulli, hotel a ore per amanti (organizzatore dell’agguato); Giuseppina Auriemma, che si spacciava per cartomante e sensitiva (intermediaria); e Patrizia Reggiani, l’ex moglie. Oggi Reggiani ha 72 anni e al ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) “Io non odiavo. Non l’ho mai odiato. È stata, la mia. Mi stizziva. Andavo dale domandavo se conoscesse qualcuno che ammazzava la gente”.Alla fine qualcuno lo ha trovato. Il 27 marzo 1995, presidente del marchio di moda, venne ucciso a Corso Venezia da uno. L’omicido portò a cinque arresti. Benedetto Ceraulo: muratore (il killer); Orazio Cicala, imprenditore devastato dai debiti di gioco (l’autista delo); Ivano Savioni, portiere d’albergo nella zona di via Lulli, hotel a ore per amanti (organizzatore dell’agguato); Giuseppina Auriemma, che si spacciava per cartomante e sensitiva (intermediaria); e, l’ex moglie. Oggiha 72 anni e al ...

Advertising

Corriere : Delitto Gucci, Patrizia Reggiani: «Ho fatto uccidere mio marito Maurizio. Ma non l’ho mai odiato» - GettyVIP : Lady Gaga as Patrizia Reggiani feeds Adam Driver as Maurizio Gucci panzerotti on the set of 'House of Gucci' in Mil… - a42nno : RT @HuffPostItalia: Patrizia Reggiani: 'Ho fatto ammazzare Maurizio Gucci per stizza. Dal salumaio chiedevo il contatto di sicari' https://… - HuffPostItalia : Patrizia Reggiani: 'Ho fatto ammazzare Maurizio Gucci per stizza. Dal salumaio chiedevo il contatto di sicari' - 7Corriere : Su @7Corriere l'intervista a Lady Gucci Patrizia Reggiani «Ho fatto ammazzare Maurizio per stizza» -