Paolo Veronesi: "Non esiste solo il Covid. Con la pandemia perse migliaia di diagnosi di cancro"

In Italia, tra l'1 gennaio e il 31 ottobre 2020, sono stati scoperti meno casi di tumore del colon-retto, dello stomaco e del pancreas rispetto allo stesso periodo relativo ai tre anni precedenti (2017-2018-2019). Ma non c'è da rallegrarsi: il dato, emerso da uno studio pubblicato sulla rivista Digestive and Liver Disease, potrebbe essere letto positivamente, se il periodo preso in esame non coincidesse con quello dello scoppio della pandemia di Covid-19. "Non ci sono meno casi di cancro, ci sono state meno diagnosi - spiega ad HuffPost il professor Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi e Direttore Divisione Senologia Chirurgica IEO -. A causa dell'emergenza coronavirus tanti tumori non sono stati diagnosticati o sono stati diagnosticati in fase ...

