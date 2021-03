Paolo Bonolis | duro colpo per il famoso conduttore | che mazzata!

(Di sabato 20 marzo 2021) Un altroper l’amatissimotelevisivo. Per la seconda settimana consecutiva il pubblico ha scelto altro Anche se in leggero calo rispetto alla scora settimana, la bellissima Serena Rossi impegnata nel nuovo programma televisivo “Canzone Segreta” ancora una volta ha battutoin onda con le repliche di “Ciao Darwin”. L'articolo proviene da Inews.it.

Il Messaggero

Il programma condotto dae Luca Laurenti , è stato seguito da 2.248.000 telespettatori, riuscendo a raggiungere il 13,4% di share. Numeri dovuti al fatto che le continue repliche di ...Il mio conduttore ideale ce l'ho in casa (il marito è, ndr ) e gli rubo soltanto il motto: mai prendersi sul serio. Mi sento serena solo perché parlo di una cosa che conosco: la ...Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 19 marzo hanno visto ancora una volta la vittoria di Canzone Segreta.Un altro duro colpo per l'amatissimo conduttore televisivo Paolo Bonolis. Per la seconda settimana consecutiva il pubblico ha scelto altro ...