Pallamano, Qualificazioni Europei femminili 2022: l’Italia supera 24-22 il Kosovo, domani la sfida decisiva contro l’Austria (Di sabato 20 marzo 2021) Inizia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana di Pallamano femminile nel girone di pre-Qualificazioni agli Europei 2022 in corso a Maria Enzersdorf (Austria), con le azzurre capaci di sconfiggere 24-22 il Kosovo nella prima sfida, al termine di una partita tirata, ma ben gestita. Primo tempo molto equilibrato, con le due squadre che non riescono a trovare il doppio vantaggio, eccezion fatta per il 2-4 messo a segno da Marigona Hajdari, al sesto minuto. Da questo punto in poi nessuna delle due compagini riesce a prendere il largo, ma a portare le avanti le azzurre al riposo è Giada Babbo, per la rete dell’11-10. Nella ripresa la Selezione del Bel Paese trova subito il +5, trascinata dalle parate di una super Monika Prunster, che concede il primo gol solamente dopo ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Inizia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana difemminile nel girone di pre-agliin corso a Maria Enzersdorf (Austria), con le azzurre capaci di sconfiggere 24-22 ilnella prima, al termine di una partita tirata, ma ben gestita. Primo tempo molto equilibrato, con le due squadre che non riescono a trovare il doppio vantaggio, eccezion fatta per il 2-4 messo a segno da Marigona Hajdari, al sesto minuto. Da questo punto in poi nessuna delle due compagini riesce a prendere il largo, ma a portare le avanti le azzurre al riposo è Giada Babbo, per la rete dell’11-10. Nella ripresa la Selezione del Bel Paese trova subito il +5, trascinata dalle parate di una super Monika Prunster, che concede il primo gol solamente dopo ...

