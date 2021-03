Palermo, Nastasi e il riposo forzato dei rosanero: “Ecco come lavoriamo in vista del Foggia” (Di sabato 20 marzo 2021) Il Palermo si prepara alla sfida contro il Foggia del 29 marzo.I rosanero non scenderanno in campo questo weekend a causa dei diversi contagi da Covid 19 che hanno colpito ben 19 tesserati del Monopoli. Il programma dello staff tecnico rosanero è però già ben delineato come confermato dal preparatore atletico, Marco Nastasi, nel corso dell'intervista concessa a Repubblica Palermo. Eccone un estratto."Sicuramente rispetto al Foggia ci ritroveremo dopo sedici giorni senza aver disputato gare ufficiali. Per questo il primo obiettivo è quello di cercare di mantenere i giocatori sia mentalmente che fisicamente pronti per affrontare la gara contro i rossoneri. Cercheremo di far svolgere ai ragazzi più lavori situazionali ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) Ilsi prepara alla sfida contro ildel 29 marzo.Inon scenderanno in campo questo weekend a causa dei diversi contagi da Covid 19 che hanno colpito ben 19 tesserati del Monopoli. Il programma dello staff tecnicoè però già ben delineatoconfermato dal preparatore atletico, Marco, nel corso dell'interconcessa a Repubblicane un estratto."Sicuramente rispetto alci ritroveremo dopo sedici giorni senza aver disputato gare ufficiali. Per questo il primo obiettivo è quello di cercare di mantenere i giocatori sia mentalmente che fisicamente pronti per affrontare la gara contro i rossoneri. Cercheremo di far svolgere ai ragazzi più lavori situazionali ...

