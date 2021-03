Palermo, Lega Pro al fianco di Libera contro le mafie: venerdì Ghirelli e Dario Mirri a Torretta (Di sabato 20 marzo 2021) Lega Pro affianca l’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti per ricordare le vittime innocenti delle mafie.Da oggi sino a lunedì, in occasione delle partite della 32esima giornata del campionato di Serie C, "i campi di calcio si trasformeranno in luoghi della memoria. I capitani delle squadre della Lega Pro scenderanno in campo indossando la maglia 'Lo sport non vi dimentica' per celebrare la XXVI giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Le maglie, realizzate anche grazie alla collaborazione di Erreà, verranno successivamente messe in vendita sui canali online di Libera e il ricavato devoluto interamente all’Associazione", si legge in un comunicato."Qualche tempo fa ho avuto il piacere di incontrare Don Luigi Ciotti ed è nata da subito una ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021)Pro affianca l’Associazionedi Don Luigi Ciotti per ricordare le vittime innocenti delle.Da oggi sino a lunedì, in occasione delle partite della 32esima giornata del campionato di Serie C, "i campi di calcio si trasformeranno in luoghi della memoria. I capitani delle squadre dellaPro scenderanno in campo indossando la maglia 'Lo sport non vi dimentica' per celebrare la XXVI giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle. Le maglie, realizzate anche grazie alla collaborazione di Erreà, verranno successivamente messe in vendita sui canali online die il ricavato devoluto interamente all’Associazione", si legge in un comunicato."Qualche tempo fa ho avuto il piacere di incontrare Don Luigi Ciotti ed è nata da subito una ...

