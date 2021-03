Palazzo Chigi impugna il piano cemento della regione Sardegna (Di domenica 21 marzo 2021) In Sardegna la battaglia contro il partito del cemento non finisce mai. Mentre il governo Draghi impugna per incostituzionalità il piano casa voluto dalla giunta regionale guidata dal sardo-leghista Christian Solinas, il comune di Olbia vara un piano urbanistico che dà il via libera alla costruzione, da parte di un gruppo imprenditoriale che fa capo alla famiglia Berlusconi, di un albergo e di un villaggio turistico a Costa Turchese, uno dei tratti più belli del litorale della Gallura. NELLA RIUNIONE … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 21 marzo 2021) Inla battaglia contro il partito delnon finisce mai. Mentre il governo Draghiper incostituzionalità ilcasa voluto dalla giunta regionale guidata dal sardo-leghista Christian Solinas, il comune di Olbia vara unurbanistico che dà il via libera alla costruzione, da parte di un gruppo imprenditoriale che fa capo alla famiglia Berlusconi, di un albergo e di un villaggio turistico a Costa Turchese, uno dei tratti più belli del litoraleGallura. NELLA RIUNIONE … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

matteorenzi : Io non ho nostalgia del tempo in cui Ciampolillo era la star dei talk show, di quando Palazzo Chigi era aperto di n… - Palazzo_Chigi : Conferenza stampa #DecretoSostegni, Draghi: questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno soldi - Palazzo_Chigi : #DecretoSostegni, il Presidente Mario Draghi e i Ministri Daniele Franco e @AndreaOrlandoSP illustrano in conferenz… - mariandola : Da non credere! @Palazzo_Chigi @robersperanza #commissariatelaLombardia, ora #COVID19 #Lombardia - barbarasgarzi : RT @AnnaZavaritt: Presidente dire “la #scuola sarà prima a riaprire quando situazione contagi lo permetterà”significa subire e non governar… -