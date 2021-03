Pagelle Monza-Venezia 1-4 | voti | tabellino | ammonizioni e gol Serie B 2020 2021

(Di sabato 20 marzo 2021) Ile le nostreconcernenti, sfida valevole per la trentesima giornata dellae terminata 1-4. Una tripletta di Aramu ha steso i padroni di casa, inermi di fronte alla classe del fantasista dei lagunari. Il numero 10 degli ospiti ha sbloccato l’incontro al 6?, con un mancino da fuori area strepitoso. Bis al 19? con un pallonetto di destro, piede tutt’altro che preferito, e ciliegina sulla torta al 56?, mediante calcio di rigore. Ilha reagito al 58?, affidandosi a un destro da fuori superlativo di Armellino, gloria però momentanea e a lungo andare risultata vana. Pokerno firmato da Esposito (86?), autore di una realizzazione sopra le righe: doppia finta e mancino a ...

calciomercatoit : ??Siete d'accordo con le pagelle di #MonzaVenezia? - sportface2016 : #MonzaVenezia 1-4: il tabellino e le nostre pagelle

Vicenza - Pescara Pordenone - Pisa Reggiana - Cosenza 16:00- Venezia 18:00 Spal - Cittadella 15:00 Reggina - ChievoVerona 21:00 Salernitana - Brescia...00- Venezia ore 18:00 Spal - Cittadella DOMENICA 21 MARZO ore 15:00 Reggina - Chievo ore 21:... Troppe scelte sbagliate in fase di finalizzazione" Brescia - Reggina 1 - 0, ledi StrettoWeb:...Monza-Venezia, match dell’U-Power Stadium valevole per la 30° giornata del campionato di Serie B. Aramu protagonista con una tripletta ...Il tabellino e le nostre pagelle concernenti Monza-Venezia, sfida valevole per la trentesima giornata della Serie B 2020/2021 e terminata 1-3. Tripletta di Aramu e gol della bandiera di Armellino ...