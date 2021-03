Pagelle Milano-Sanremo 2021: capolavoro di Stuyven, delude il trio delle meraviglie. Positiva prova di Colbrelli (Di sabato 20 marzo 2021) Pagelle Milano-Sanremo 2021 Jasper Stuyven, voto 10: uomo da Classiche del Nord, in netta crescita, anno dopo anno. Esplode però nella Monumento meno attesa: in molti se lo sarebbero immaginati alla Roubaix o al Fiandre, il belga della Trek-Segafredo invece trova il colpaccio alla Milano-Sanremo. Non era il più forte a livello di gambe, ma è stato di gran lunga il migliore a livello tattico. Sfrutta il marcamento del gruppo per andar via negli ultimi due chilometri, si fa raggiungere da Andersen, si fa trainare dal danese e piazza lo sprint vincente. Sabato da sogno per lui. Caleb Ewan, voto 9: letteralmente mostruoso. Mai così performante in salita. L’australiano trova la giornata della vita, ma purtroppo non riesce a concretizzare, cogliendo la seconda piazza d’onore ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021)Jasper, voto 10: uomo da Classiche del Nord, in netta crescita, anno dopo anno. Esplode però nella Monumento meno attesa: in molti se lo sarebbero immaginati alla Roubaix o al Fiandre, il belga della Trek-Segafredo invece trova il colpaccio alla. Non era il più forte a livello di gambe, ma è stato di gran lunga il migliore a livello tattico. Sfrutta il marcamento del gruppo per andar via negli ultimi due chilometri, si fa raggiungere da Andersen, si fa trainare dal danese e piazza lo sprint vincente. Sabato da sogno per lui. Caleb Ewan, voto 9: letteralmente mostruoso. Mai così performante in salita. L’australiano trova la giornata della vita, ma purtroppo non riesce a concretizzare, cogliendo la seconda piazza d’onore ...

