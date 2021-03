Pagani Huayra R | la hypercar urlante pronto pista

Advertising

Stefanodibiagi1 : RT @quattroruote: V12 aspirato da 850 CV, 1.050 kg e un prezzo davvero per pochi: ecco tutti i dettagli della #Pagani #Huayra R, la nuova #… - HarrisLoeser : Pagani Huayra Tricolore via /r/carspotting - lautomobile_ACI : .@OfficialPagani #Huayra R, bolide da 850 cavalli (VIDEO). 'Pura, passionale, potente e accattivante', così Horacio… - EstebBeltramino : Pagani Huayra R, hypercar libera ed estrema per la pista #motori - infoitscienza : Pagani Huayra R, i segreti (e il sound) del suo V12 da 850 CV -

Ultime Notizie dalla rete : Pagani Huayra

R verrà prodotta in 30 unità . Il prezzo annunciato è adeguato: 2,6 milioni di euro (IVA esclusa). A disposizione degli acquirenti, ci sarà anche la possibilità di portareR sui ...Un'auto da record pensata per l'uso in pista. E' la nuovaR, la supercar con pochi, pochissimi, limiti e svelata dopo i numerosi teaser che ne avevano anticipato l'arrivo. La nuova hypercar da pista diconiuga il più alto livello di ...Ancora una volta quindi un cuore tedesco per una Pagani, nato seguendo le specifiche di Horacio. O come San Cesario sul Panaro, dove sorge la sede di Pagani Automobili, fresca di presentazione della H ...L'ultima hypercar uscita dalle officine di San Cesario sul Panaro ha prestazioni da F1 ed è omologata per il solo uso in pista. Prodotta in 30 unità costa oltre 2,6 milioni di euro ...