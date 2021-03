Pagamenti dall'8 aprile: ecco tutte le categorie che beneficeranno del decreto Sostegni (Di sabato 20 marzo 2021) Dai professionisti ai navigator. C'è di tutto nel decreto Sostegni varato ieri dal Governo. "Questo decreto è una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese... Leggi su feedpress.me (Di sabato 20 marzo 2021) Dai professionisti ai navigator. C'è di tutto nelvarato ieri dal Governo. "Questoè una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese...

Advertising

sole24ore : Via libera al #dlSostegni. #Draghi: «Pagamenti dall’8 aprile, 11 miliardi alle imprese» - LeggiOggi_it : #DecretoSostegni #conferenzastampa ??Come funzionano i nuovi aiuti alle imprese ?? ??Fino a 3.700 euro ciascuno ??paga… - Daniele57754302 : RT @Tg1Rai: Via libera del Consiglio dei ministri al #DecretoSostegni da 32 miliardi. Il premier #Draghi, nella sua prima conferenza stampa… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Via libera al #decretoSostegni da 32 miliardi. Pagamenti dall’8 aprile. #Draghi: “Risposta significativa e molto consis… - antonellaciama1 : RT @sole24ore: Via libera al #dlSostegni. #Draghi: «Pagamenti dall’8 aprile, 11 miliardi alle imprese» -