Padalino | “Questa Juve Stabia ha ancora ampi margini di miglioramento”

(Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCastellammare di(Na) – Tre vittorie consecutive, addirittura cinque considerando solo le gare in trasferta. Ladiviaggia a gonfie vele e domani alle ore 20.30 affronterà la Paganese in trasferta al Marcello Torre. Le dichiarazioni del tecnico gialloblu alla vigilia del derby: Orgoglio – “Sono orgoglioso perchésquadra ha raggiunto una consapevolezza che prima non aveva per svariati motivi, ma eravamo sicuri l’avrebbe raggiunta. Stavamo tracciando il giusto percorso, i calciatori si impegnavano giornalmente negli allenamenti. Sono segnali importanti, ci facevano ben sperare, le qualità dovevano per forza portare a un risultato positivo. Credo che oggi tutti debbano riconoscere asquadra di avere un’idea di calcio. ...