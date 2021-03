Ornella Vanoni confida come ha sconfitto la depressione (Di sabato 20 marzo 2021) Ornella Vanoni non avrebbe mai chiamato “Unica” il suo ultimo disco, ma non perché non si senta tale, solo perché quando c’è la presentazione di tutti i cantanti a tutti viene detto che sono unici. L’ironia di Ornella Vanoni c’è sempre, in ogni suo discorso e a Verissimo la sua intervista è tutta da ascoltare, racconta anche della depressione. Sulle gambe c’è la sua cagnolina, Ondina. “Io non ce l’ho più un uomo se per amore si intende quello ma ho tanti amori che sono i miei nipoti, mio figlio, non ho più bisogno di un uomo. Forse non ho saputo portare avanti una storia oppure forse non c’era l’uomo giusto o c’era e non ho saputo… Ho tre amiche del cuore, ho costruito buoni legami e non mi sento sola” poi c’è il suo cane ed è serena Ornella, sta bene. Ornella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 20 marzo 2021)non avrebbe mai chiamato “Unica” il suo ultimo disco, ma non perché non si senta tale, solo perché quando c’è la presentazione di tutti i cantanti a tutti viene detto che sono unici. L’ironia dic’è sempre, in ogni suo discorso e a Verissimo la sua intervista è tutta da ascoltare, racconta anche della. Sulle gambe c’è la sua cagnolina, Ondina. “Io non ce l’ho più un uomo se per amore si intende quello ma ho tanti amori che sono i miei nipoti, mio figlio, non ho più bisogno di un uomo. Forse non ho saputo portare avanti una storia oppure forse non c’era l’uomo giusto o c’era e non ho saputo… Ho tre amiche del cuore, ho costruito buoni legami e non mi sento sola” poi c’è il suo cane ed è serena, sta bene....

