Ornella Vanoni | chi è | età | carriera | ultima canzone | figlio | chi è il marito | Francesco Gabbani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 marzo 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti in studio,, un mito della musica italiana che con le sue canzoni continua a regalare grandi emozioni.: chi è, età,è nata a Milano il 22 settembre del 1934, figlia di un industriale farmaceutico. Dopo aver studiato dalle Orsoline, ha frequentato diversi collegi in Svizzera, Inghilterra e Francia con il desiderio di diventare un’estetista. Nel 1953, una volta tornata a Milano, si è iscritta all’Accademia di arte drammatica del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, ma è nel 1956 che ha debuttato come attrice in Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello. Il suo debutto canoro, invece, risale al 1957 quando è intervenuta ...