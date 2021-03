Ornella Vanoni a Verissimo: “Il Covid è peggio di una guerra” (Di sabato 20 marzo 2021) Ornella Vanoni a Verissimo ci racconta la sua guerra. Un vocabolo che da circa un anno – precisamente dal 18 marzo 2020 – ricorre spesso al di fuori del suo contesto originario. Ornella ha incantato tutti con la sua apparizione al Festival Di Sanremo 2021 e ancora oggi, a 80 anni, è in grado di impartire lezioni di saggezza e di stile. Recentemente la cantante ha pubblicato il suo nuovo album Unica e ha dimostrato di avere ancora tantissime cose da dire. Non solo: Ornella Vanoni è guarita dal Covid-19, il male di questo secolo, che l’ha messa a dura prova. Proprio su questo la cantante fa il punto. Di fronte a Silvia Toffanin sfoggia la sua cagnetta Ondina, sua compagna fedele che riempie le sue giornate. Il Covid-19 è stata una ... Leggi su optimagazine (Di sabato 20 marzo 2021)ci racconta la sua. Un vocabolo che da circa un anno – precisamente dal 18 marzo 2020 – ricorre spesso al di fuori del suo contesto originario.ha incantato tutti con la sua apparizione al Festival Di Sanremo 2021 e ancora oggi, a 80 anni, è in grado di impartire lezioni di saggezza e di stile. Recentemente la cantante ha pubblicato il suo nuovo album Unica e ha dimostrato di avere ancora tantissime cose da dire. Non solo:è guarita dal-19, il male di questo secolo, che l’ha messa a dura prova. Proprio su questo la cantante fa il punto. Di fronte a Silvia Toffanin sfoggia la sua cagnetta Ondina, sua compagna fedele che riempie le sue giornate. Il-19 è stata una ...

