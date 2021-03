Open Arms, la Procura chiede il rinvio a giudizio per Matteo Salvini: il leader della Lega oggi a Palermo (Di sabato 20 marzo 2021) L’udienza preliminare per il caso Open Arms ha visto la Procura di Palermo chiedere il rinvio a giudizio per il leader della Lega Matteo Salvini. L’inchiesta vede implicato Salvini per i reati di sequestro di persona e rifiuto d’atto d’ufficio per aver vietato lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla nave della ong spagnola Open Arms ad agosto 2019. Ci sono 21 soggetti che si sono costituiti parte civile e questa mattina sono stati ammessi anche l’ong Emergency, il Comune di Palermo e la municipalità di Barcellona. Open Arms, chiesto il rinvio ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 20 marzo 2021) L’udienza preliminare per il casoha visto ladire ilper il. L’inchiesta vede implicatoper i reati di sequestro di persona e rifiuto d’atto d’ufficio per aver vietato lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla naveong spagnolaad agosto 2019. Ci sono 21 soggetti che si sono costituiti parte civile e questa mattina sono stati ammessi anche l’ong Emergency, il Comune die la municipalità di Barcellona., chiesto il...

