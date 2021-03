Open Arms: il comandante Creus, 'raggiungere la Spagna per noi era impossibile' (Di sabato 20 marzo 2021) Palermo, 20 mar. (Adnkronos) - "Perché non siamo sbarcati a Malta? Perché era un porto piccolo e perché ha autorizzato lo sbarco solo per trenta persone" su 164 a bordo "e il resto delle persone che avevamo a bordo non poteva comprendere perché solo in 30 potessero scendere e non lo potevamo capire neanche noi, perciò abbiamo detto: o tutti o nessuno”. Lo ha detto il comandante della Open Arms, Marc Reig Creus, parlando con i giornalisti al termine dell'udienza preliminare che vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "raggiungere la Spagna, poi, era impossibile", ha detto il comandante rispondendo a chi gli chiedeva come mai non avesse raggiunto la Spagna come chiesto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Palermo, 20 mar. (Adnkronos) - "Perché non siamo sbarcati a Malta? Perché era un porto piccolo e perché ha autorizzato lo sbarco solo per trenta persone" su 164 a bordo "e il resto delle persone che avevamo a bordo non poteva comprendere perché solo in 30 potessero scendere e non lo potevamo capire neanche noi, perciò abbiamo detto: o tutti o nessuno”. Lo ha detto ildella, Marc Reig, parlando con i giornalisti al termine dell'udienza preliminare che vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "la, poi, era", ha detto ilrispondendo a chi gli chiedeva come mai non avesse raggiunto lacome chiesto ...

Advertising

Rinaldi_euro : FLASH: OPEN ARMS: Procura chiede rinvio a giudizio di Salvini - LegaSalvini : OPEN ARMS. 'CONTRO MATTEO #SALVINI SÌ E CONTRO LA MAFIA NO' - repubblica : ?? Open Arms, i pm di Palermo chiedono il processo per Salvini: 'Fu sequestro di persona'. L'ex ministro in aula: 'H… - ANTO75NINA_ : RT @FabrizioDelpret: La procura di Palermo ha chiesto il processo per #Salvini con l’accusa di sequestro di persona per “aver tenuto in mez… - paola_cigna : RT @AugustoMinzolin: Era sicuro come il sole che nasce sempre ad oriente che i pm avrebbero chiesto il rinvio a giudizio di Salvini su Open… -