Open Arms, anche il comune di Barcellona parte civile contro Salvini. L’ex ministro in tribunale: “Era tutto nel contratto di governo” (Di sabato 20 marzo 2021) “Era tutto già nel contratto di governo”, è questa la difesa di Matteo Salvini alla seconda udienza preliminare sul caso Open Arms. L’ex ministro dell’interno ha reso dichiarazioni spontanee di fronte al giudice Lorenzo Jannelli, in aula bunker a Palermo, dove è accusato dalla procura di sequestro di persona ma anche del rifiuto d’atti d’ufficio. La vicenda riguarda lo sbarco della Open Arms nell’agosto del 2019. Dopo la prima udienza preliminare, lo scorso gennaio, stamattina Salvini è arrivato in aula bunker a Palermo poco dopo le 9. Di fronte al gup ha sostenuto ancora una volta – è quel che ha detto anche a Catania per il caso Gregoretti – che da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) “Eragià neldi”, è questa la difesa di Matteoalla seconda udienza preliminare sul casodell’interno ha reso dichiarazioni spontanee di fronte al giudice Lorenzo Jannelli, in aula bunker a Palermo, dove è accusato dalla procura di sequestro di persona madel rifiuto d’atti d’ufficio. La vicenda riguarda lo sbarco dellanell’agosto del 2019. Dopo la prima udienza preliminare, lo scorso gennaio, stamattinaè arrivato in aula bunker a Palermo poco dopo le 9. Di fronte al gup ha sostenuto ancora una volta – è quel che ha dettoa Catania per il caso Gregoretti – che da ...

