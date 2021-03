Omicidio Agostino, dopo 32 anni la prima condanna (Di sabato 20 marzo 2021) Valentina Raffa Conosceva "verità scomode", per questo fu ucciso con la moglie Ci sono voluti 32 anni per iniziare a fare giustizia sul duplice Omicidio dell'agente di polizia Antonino Agostino ucciso a colpi d'arma da fuoco dinanzi alla casa estiva di Villagrazia di Carini (Palermo) il 5 agosto 1989 con la moglie Giovanna Ida Castelluccio, che era incinta. Il gup di Palermo Alfredo Montalto ha condannato all'ergastolo quale autore degli omicidi il boss Antonino Madonia in rito abbreviato, e ha rinviato a giudizio Gaetano Scotto quale complice e Francesco Paolo Rizzuto per favoreggiamento personale nei confronti dei primi due. Le indagini sono state svolte dalla Dia, coordinata dalla Procura generale di Palermo che ha avocato a sé l'inchiesta dopo la richiesta di archiviazione della ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Valentina Raffa Conosceva "verità scomode", per questo fu ucciso con la moglie Ci sono voluti 32per iniziare a fare giustizia sul duplicedell'agente di polizia Antoninoucciso a colpi d'arma da fuoco dinanzi alla casa estiva di Villagrazia di Carini (Palermo) il 5 agosto 1989 con la moglie Giovanna Ida Castelluccio, che era incinta. Il gup di Palermo Alfredo Montalto hato all'ergastolo quale autore degli omicidi il boss Antonino Madonia in rito abbreviato, e ha rinviato a giudizio Gaetano Scotto quale complice e Francesco Paolo Rizzuto per favoreggiamento personale nei confronti dei primi due. Le indagini sono state svolte dalla Dia, coordinata dalla Procura generale di Palermo che ha avocato a sé l'inchiestala richiesta di archiviazione della ...

