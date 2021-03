Oltre 500mila spettatori per “Speravo de morì prima” su Sky (Di sabato 20 marzo 2021) “Speravo de morì prima”, la serie Sky Original sull’ex capitano della Roma, ha fatto il suo debutto su Sky, dove il primo episodio è stato visto da 500 mila spettatori medi (comprensivo di Primissime), dato che va ad eguagliare l’ottima performance di un’altra attesissima serie Sky Original, The New Pope del Premio Oscar Paolo Sorrentino. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 20 marzo 2021) “de”, la serie Sky Original sull’ex capitano della Roma, ha fatto il suo debutto su Sky, dove il primo episodio è stato visto da 500 milamedi (comprensivo di Primissime), dato che va ad eguagliare l’ottima performance di un’altra attesissima serie Sky Original, The New Pope del Premio Oscar Paolo Sorrentino. L'articolo

Advertising

LimaSuelena : RT @AnaAlic18810883: Signori nobili deputati di ALESP. Come sarà il tuo voto per PDL22? Non dimenticare che il tuo voto si rifletterà nei s… - TannousDeise : RT @AnaAlic18810883: Signori nobili deputati di ALESP. Come sarà il tuo voto per PDL22? Non dimenticare che il tuo voto si rifletterà nei s… - VivianeGalafas1 : RT @AnaAlic18810883: Signori nobili deputati di ALESP. Come sarà il tuo voto per PDL22? Non dimenticare che il tuo voto si rifletterà nei s… - Dagmar85988937 : RT @AnaAlic18810883: Signori nobili deputati di ALESP. Come sarà il tuo voto per PDL22? Non dimenticare che il tuo voto si rifletterà nei s… - LevanteziPolo : RT @AnaAlic18810883: Signori nobili deputati di ALESP. Come sarà il tuo voto per PDL22? Non dimenticare che il tuo voto si rifletterà nei s… -