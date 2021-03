Olimpiadi Tokyo: niente pubblico straniero, biglietti rimborsati (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo la storica decisione di rinviare di un anno un'edizione dei Giochi a causa del Covid, arriva una nuova dolorosa scelta: gli stranieri non potranno recarsi in Giappone per assistere alle ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo la storica decisione di rinviare di un anno un'edizione dei Giochi a causa del Covid, arriva una nuova dolorosa scelta: gli stranieri non potranno recarsi in Giappone per assistere alle ...

Advertising

Eurosport_IT : UFFICIALE ?? Non saranno ammessi tifosi e spettatori stranieri alle prossime Olimpiadi di Tokyo: lo ha deciso il co… - Agenzia_Ansa : Tokyo 2020: nessun turista straniero potrà recarsi in Giappone durante lo svolgimento delle Olimpiadi a causa dell'… - RaiNews : È ufficiale: non ci saranno spettatori dall'estero per le Olimpiadi di Tokyo, in programma per l'estate prossima. L… - antonie85321896 : RT @Adnkronos: #Olimpiadi #Tokyo, niente pubblico straniero ai Giochi - fainformazione : Nessun turista straniero potrà recarsi in Giappone durante lo svolgimento delle Olimpiadi Le Olimpiadi di Tokyo 20… -