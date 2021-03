Occhio! Il gioco di Draghi fra Francia e Germania. Parla Pelanda (Di sabato 20 marzo 2021) Prima l’incontro tra il commissario europeo al Mercato interno, il francese Thierry Breton, e il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Poi la visita del capo della diplomazia Jean-Yves Le Drian, che in conferenza stampa con l’omologo Luigi Di Maio ha Parlato di temi delicati come la cooperazione di intelligence. E ancora quella di Clement Baune, sottosegretario agli Affari europei e fedelissimo del presidente Emmanuel Macron, giunto in Italia nei giorni in cui Enrico Letta si faceva strada come segretario del Partito democratico. Più recentemente quella del ministro dell’Economia Bruno Le Maire, che ha incontrato l’omologo Daniele Franco e i ministri Giorgetti e Vittorio Colao (Innovazione tecnologica) rilanciando l’agenda condivisa italofrancese su quattro pilastri: vaccini, idrogeno, spazio e semiconduttori. Nelle stesse ore, a Parigi l’ammiraglio ... Leggi su formiche (Di sabato 20 marzo 2021) Prima l’incontro tra il commissario europeo al Mercato interno, il francese Thierry Breton, e il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Poi la visita del capo della diplomazia Jean-Yves Le Drian, che in conferenza stampa con l’omologo Luigi Di Maio hato di temi delicati come la cooperazione di intelligence. E ancora quella di Clement Baune, sottosegretario agli Affari europei e fedelissimo del presidente Emmanuel Macron, giunto in Italia nei giorni in cui Enrico Letta si faceva strada come segretario del Partito democratico. Più recentemente quella del ministro dell’Economia Bruno Le Maire, che ha incontrato l’omologo Daniele Franco e i ministri Giorgetti e Vittorio Colao (Innovazione tecnologica) rilanciando l’agenda condivisa italofrancese su quattro pilastri: vaccini, idrogeno, spazio e semiconduttori. Nelle stesse ore, a Parigi l’ammiraglio ...

Advertising

occhio_notizie : lL'ennesimo gioco puerile e irrazionale, partito dai social - IGNitalia : Abbiamo affrontato il DLC di #Hawkeye in #MarvelsAvengers ed esplorato la versione next-gen del gioco di Crystal Dy… - Rigna_over : @NandoPiscopo1 @Maldi_9 @Fralallo_Bot Nando io scherzavo, era un modo per dirti che avrai il mio voto al turcanao.… - bennygiardina : @Berardinho94 Scusa il ritardo, ma ti avevo perso nelle notifiche! Per la stazza che ha è sicuramente da tenere d'o… - bellalilli16 : RT @MichaelGiulian2: I dettagli sexy fanno la differenza. 'Nella vita, nel gioco e nell'arte anche l'occhio vuole la sua parte' ?? Cit. no… -