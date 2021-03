Nuovo Pei, vale solo per gli alunni con disabilità al passaggio di grado? [VIDEO INTERVISTA] (Di sabato 20 marzo 2021) INTERVISTA con Walter Miceli, avvocato specializzato in diritto scolastico, che commenta la sentenza del Tar Lazio sul Nuovo PEI che vedrebbe una interpretazione inedita della normativa. L'articolo Nuovo Pei, vale solo per gli alunni con disabilità al passaggio di grado? VIDEO INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 marzo 2021)con Walter Miceli, avvocato specializzato in diritto scolastico, che commenta la sentenza del Tar Lazio sulPEI che vedrebbe una interpretazione inedita della normativa. L'articoloPei,per gliconaldi

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Pei Nuovo PEI e sostegno: quali procedure di certificazione? ... rispetto alle risorse professionali da assegnare, dall'altra bisogna effettuare un'attenta disamina di quelle che sono le potenzialità dell'allievo ed elaborare un PEI coerente ai bisogni formativi ...

Scuola disabili. Il PEI non è più vincolante per le ore di sostegno? La FIRST commenta sentenza TAR Lazio La Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela diritti delle persone con disabilità segnala una sentenza del Tar Lazio a cui si era appellata la famiglia di un bambino frequentante la scuola dell’infa ...

