Nuovi guai per Armie Hammer accusato di stupro brutale

Nuovi guai per Armie Hammer, il 34enne attore californiano protagonista di "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino, che è indagato a Los Angeles per lo stupro di una ventenne. Come riporta Variety in un lungo e dettagliato articolo, la misteriosa Effie (a cui si fa risalire la pagina Instagram House of Effie che per prima pubblicò gli screenshot coi messaggi dell'attore) si è fatta avanti assistita dalla notissima e stimata avvocata Gloria Allred, specializzata nella difesa dei diritti delle donne, e ha denunciato Armie Hammer per stupro in una conferenza stampa virtuale che si è svolta ieri.

