Nuovi fondi per gli studios a Lamezia: la Calabria sostiene il cinema (Di sabato 20 marzo 2021) Sono in arrivo Nuovi fondi, stanziati direttamente dalla Regione Calabria, per aprire Nuovi studios di produzione cinematografica a Lamezia In un periodo di crisi come quello che il cinema sta passando da un anno intero, il sostegno è sempre ben gradito ed è ciò che ha intenzione di fare la Calabria, che intende stanziare Nuovi fondi finalizzati all’apertura di studios per la produzione cinematografica e la serialità audiovisiva. Questi saranno creati a Lamezia e la volontà è quella di creare una sorta di Cittadella del cinema. Questo investimento è un chiaro segnale della volontà da parte della Calabria di ... Leggi su tuttotek (Di sabato 20 marzo 2021) Sono in arrivo, stanziati direttamente dalla Regione, per apriredi produzionetografica aIn un periodo di crisi come quello che ilsta passando da un anno intero, il sostegno è sempre ben gradito ed è ciò che ha intenzione di fare la, che intende stanziarefinalizzati all’apertura diper la produzionetografica e la serialità audiovisiva. Questi saranno creati ae la volontà è quella di creare una sorta di Cittadella del. Questo investimento è un chiaro segnale della volontà da parte delladi ...

