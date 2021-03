Nuovi colori da lunedì 22 marzo: Sardegna e Molise passano in arancione, Campania resta rossa (Di sabato 20 marzo 2021) La situazione cambia nuovamente. Nuovi colori per le regioni da lunedì 22 marzo. Colore delle regioni: ecco cosa cambierà Data la precaria situazione epidemiologia di alcune regioni della penisola, il ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza, in vigore da lunedì 22 marzo. Sardegna e Molise passeranno in arancione. Mentre sarà prorogata la zona rossa per la Campania. La decisione è stata presa sulla base dei dati registrati e delle indicazioni date dall’Istituto superiore di sanità (Iss). Gli esperti a tal proposito dichiarano: “L’elevata incidenza, l’aumento della trasmissibilità e il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021) La situazione cambia nuovamente.per le regioni da22. Colore delle regioni: ecco cosa cambierà Data la precaria situazione epidemiologia di alcune regioni della penisola, il ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza, in vigore da22passeranno in. Mentre sarà prorogata la zonaper la. La decisione è stata presa sulla base dei dati registrati e delle indicazioni date dall’Istituto superiore di sanità (Iss). Gli esperti a tal proposito dichiarano: “L’elevata incidenza, l’aumento della trasmissibilità e il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione ...

