Nuova beffa agli anziani via Sms Il vaccino, ma a 38 km da Lecco (Di sabato 20 marzo 2021) L’assurdo Il sistema Aria dirotta la moglie al Manzoni e il marito a Sant’Omobono Terme. Ats Brianza: «Presto nuovi appuntamenti. La Regione ha sbagliato le convocazioni del 29 e 30» Leggi su ecodibergamo (Di sabato 20 marzo 2021) L’assurdo Il sistema Aria dirotta la moglie al Manzoni e il marito a Sant’Omobono Terme. Ats Brianza: «Presto nuovi appuntamenti. La Regione ha sbato le convocazioni del 29 e 30»

Advertising

infoitinterno : La Nuova in edicola sabato 20, beffa per la Sardegna: torna arancione - sardanews : La Nuova in edicola sabato 20, beffa per la Sardegna: torna arancione - CastigliMirella : Anche perché è stato messo un tetto al reddito: 30mila euro. Ma non è che evade chi non supera questo limite? E qui… - loverosiecc : @Lellina82 infatti,cosa costa farli chiarire e poi si costruisce per Marcello una nuova strada con 'gradazione' ovv… - mb9939 : RT @loverosiecc: Marcello che chiarisce con Roberta e successivamente con 'gradazione' inizia a conoscere una nuova ragazza (non Ludovica p… -