Nuova accusa di molestie sessuali per il governatore Cuomo: a denunciare una sua assistente. Le rivelazioni al New York Times (Di sabato 20 marzo 2021) Una Nuova accusa di molestie sessuali ha travolto nelle ultime ore il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. A puntare il dito contro l'atteggiamento molesto del politico, questa volta, è una sua assistente, Alyssa McGrath, 33 anni, che ha raccontato quanto subito al New York Times. Si tratta dell'ottava donna che accusa il governatore di molestie. Secondo quanto riporta il giornale newYorkese, McGrath ha raccontato che Cuomo chiamava lei e la sua collega "mingle mamas", cioè "donne pronte a socializzare", facendole diverse domande personali sulla propria situazione sentimentale: perché non avesse la fede al dito, lo status ...

