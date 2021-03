“Non sono una troia”, il documentario francese sul sessismo nel giornalismo sportivo (Di sabato 20 marzo 2021) L’appuntamento è per domani – domenica – alle 18 su Canal+. Andrà in onda “Non sono una troia” il documentario della giornalista Maria Portolano sulle molestie e sulla condizione femminile nel giornalismo sportivo. Sul sessismo. Ha intervistato una quindicina di colleghe, tra le quali Clémentine Sarlat, Estelle Denis, Isabelle Ithurburu, Cécile Grès, Nathalie Iannetta, Lucie Bacon, Margot Dumont, Vanessa Le Moigne, Charlotte Namura, che hanno raccontato le loro esperienze, la loro vita nelle redazioni. Portolano è stata intervistata da So Foot. Racconta come le è venuta l’idea. Quando ho visto “Non sono una scimmia” di Olivier Dacourt, ho pensato che se il razzismo nel calcio era ovviamente un argomento che dovevamo affrontare, dovevamo essere interessati anche ad ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) L’appuntamento è per domani – domenica – alle 18 su Canal+. Andrà in onda “Nonuna” ildella giornalista Maria Portolano sulle molestie e sulla condizione femminile nel. Sul. Ha intervistato una quindicina di colleghe, tra le quali Clémentine Sarlat, Estelle Denis, Isabelle Ithurburu, Cécile Grès, Nathalie Iannetta, Lucie Bacon, Margot Dumont, Vanessa Le Moigne, Charlotte Namura, che hanno raccontato le loro esperienze, la loro vita nelle redazioni. Portolano è stata intervistata da So Foot. Racconta come le è venuta l’idea. Quando ho visto “Nonuna scimmia” di Olivier Dacourt, ho pensato che se il razzismo nel calcio era ovviamente un argomento che dovevamo affrontare, dovevamo essere interessati anche ad ...

